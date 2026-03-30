Bol d’air de printemps

rue de l’aviation Darois salle des fêtes Darois Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le club des Cyclos Randonneurs Dijonnais organise le bol d’air de printemps à Darois depuis la salle des fêtes le dimanche 12 avril 2026.

Pour cette 15ème édition, Départ des parcours de VTT et de gravel du complexe de la salle des fêtes dès 7h30.

Le grand public pourra parcourir plusieurs circuits à difficulté progressive

3 circuits VTT 30 km, 456 m D+ 45 km, 738 m D+ 55 km, 1095 m D+

3 circuits Gravel 40 km, 668 m D+ 55 km, 886 m D+ 70 km, 1125 m D+

Tarifs

Inscriptions Internet sur https://www.cyclos-rando-dijon.fr

jusqu’au samedi 11 avril, à 12 heures.

Et aussi au départ à partir de 8 h 00 jusqu’à 9 h 30.

Adultes licenciés FFCT 8,00 €

Adultes non-licenciés 11,00 €

Moins de 18 ans FFCT gratuit

Moins de 18 ans non-licenciés 6,00 € .

rue de l’aviation Darois salle des fêtes Darois 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bol d’air de printemps

L’événement Bol d’air de printemps Darois a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)