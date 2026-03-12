BôL – Flamenco et kathak Théâtre Mandapa Paris

Bôl est un spectacle en trois parties :

Tout d’abord, L’Alpha et l’Omega, un duo dansé, où se mêlent le Kathak d’Isabelle Anna et le Flamenco de Karine Gonzalez, puis Ursonate, performance énergique et syncopée de Karine Gonzalez, nommée d’après la sonate de Kurt Schwitters qui l’accompagne.

Et Le Bal des Mots, danse de Kathak contemporaine, création originale d’Isabelle Anna.

Isabelle Anna

Danseuse, chorégraphe, Kathak

Baignée dans les arts du spectacle indien depuis sa naissance, Isabelle Anna se spécialise dans la danse Kathak (Lucknow Gharana) et devient la disciple de Pt. Jaikishan Maharaj, fils de Pt. Birju Maharaj, pendant ses neuf ans en Inde.

Rare soliste française reconnue par le gouvernement indien, elle se partage entre transmission, récitals traditionnels et ses explorations chorégraphiques et contemporaines où elle donne au langage du Kathak une nouvelle dimension hors frontières. Isabelle enseigne également à l’Université Sorbonne Nouvelle (« Introduction au théâtre indien » / atelier de pratique « Le kathak, une danse narrative »).

Karine Gonzalez

Danseuse, chorégraphe, Flamenco

Après une formation en piano, danse classique, littérature espagnole et lettres classiques (hypokhâgne, khâgne, certifiée d’espagnol), Karine Herrou Gonzalez se tourne vers le flamenco, se forme à Séville, à Madrid (Amor de Dios) et à Jerez de la Frontera auprès de Concha Vargas, Manolo Marín, Israel Galván. Antonio Reyes, Manuela Carpio. Elle écrit un mémoire de maîtrise Le Flamenco et les mouvements du Moi, obtient la bourse Lavoisier, intègre la compagnie madrilène d’Antonio Reyes, se produit en France et à l’étranger avec Shahrokh Moshkin Ghalam (Covent Garden, Gasteig de Munich, USA, Canada…).

Elle danse à l’Olympia, Salle Pleyel, la Philharmonie, au Théâtre du Châtelet et dans plusieurs films et spectacles de Tony Gatlif : Vengo, Indignados, Vertiges, Django Drom. Elle a travaillé avec François René Duchâble, Didier Lockwood, Biréli Lagrène. Dimitris Saroglou, Samuelito, Chantal Perraud, Sébastien Llinares, Emmanuel Rossfelder, José Maya, Emmanuelle Bertrand, Denis Lavant. Elle a créé avec sa Compagnie La Mesure Sorcière Al compás de corazón, Les Amants divins, Azahar, Sevilla-Cádiz, Les Andalousies, Djân.

Son projet A Solas représente un tournant. C’est par un nouveau langage chorégraphique tissé d’intime et d’épure, de silence et de rythme, de quotidien et de rite, de corps percussion et de corps mouvement, de voix parlée et de voix chantée qu’elle aborde les thèmes de la femme, de la danseuse et du temps.

Kaléindans’scop

Triptyque de danse contemporaine. Karine Gonzalez – Flamenco et Isabelle Anna – Kathak.

Le vendredi 24 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T20:30:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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