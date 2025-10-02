BOL KOKYAGES – LES DOCKS Cahors

BOL KOKYAGES – LES DOCKS Cahors jeudi 2 octobre 2025.

BOL KOKYAGES Début : 2025-10-02 à 21:00. Tarif : – euros.

BØL ne dit de rien, mais parle à l’imaginaire à travers un son brûlant, sans les mots. Un flux de polyrythmies multiples qui dialoguent avec une énergie instinctive, sorte de fureur entrelacée de couleurs suspendues, où chaque seconde poursuit l’obsession de la communion par la transe et le lâcherEn Ouverture :KOKYAGESUn groupe lotois mêlant rock progressif et pop, et composé de 5 jeunes musiciens passionnés, apportant fraîcheur et énergie à leurs compositions. Ils façonnent un univers musical uniquedepuis 2023.-prise de la danse. Un exutoire fait de réminiscences : celle d’un club berlinois dont on saisit l’énergie par une porte laissée entrebâillée.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46