BOLD ABRUPT (LIVE JUBILATOIRE !)

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Vendredi 16 Janvier, le Sillon Lauzé accueillera, pour son premier concert de l’année 2026, un étourdissant “seul-en-scène” abrasif, dansant, mélodieux et surprenant. On vous invite chaudement à venir découvrir à cette occasion BOLD ABRUPT, le projet du batteur et multi-instrumentise Cyril Pugliese, qu’on avait déjà accueilli il y a quelques années à La Girafe Ronde, dans son costume de céphalopod

Vendredi 16 Janvier, le Sillon Lauzé accueillera, pour son premier concert de l’année 2026, un étourdissant “seul-en-scène” abrasif, dansant, mélodieux et surprenant. On vous invite chaudement à venir découvrir à cette occasion BOLD ABRUPT, le projet du batteur et multi-instrumentise Cyril Pugliese, qu’on avait déjà accueilli il y a quelques années à La Girafe Ronde, dans son costume de céphalopode analogique sous le nom de LpLpo..

Une batterie, deux synthés et un chant un brin rugueux, voilà les ingrédients choisis par l’artiste pour composer un live performatif et hypnotique aux saveurs de krautrock, mais aussi inspirée entre autres par des groupes comme The Oscillation, Idles, Primal Scream ou Silver Apples… On vous en propose ci-dessous un petit extrait à déguster .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday January 16, for its first concert of 2026, the Sillon Lauzé will host a dizzyingly abrasive, danceable, melodious and surprising ?seul-en-scène? show. We warmly invite you to come and discover BOLD ABRUPT, the project of drummer and multi-instrumentalist Cyril Pugliese, whom we already welcomed a few years ago at La Girafe Ronde, in his cephalopod costume

L’événement BOLD ABRUPT (LIVE JUBILATOIRE !) Marvejols a été mis à jour le 2026-01-13 par 48-OT Gévaudan Destination