BOLÉMVN + JOY MAKITA en concert exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 19:00 – 22:00

Gratuit : non À partir de 22,99 €

Le 91 débarque à Nantes. Figure montante du rap français, Bolémvn s’impose comme l’un des artistes les plus singuliers de sa génération. Originaire d’Évry, il puise son énergie dans son quartier, sa famille et son crew Seven Binks, qu’il partage notamment avec Koba LaD ou Kodes. Reconnaissable à son sens du show, Bolémvn fait de la scène un terrain de fête et de partage, fidèle à l’esprit qui l’anime depuis ses débuts.Après une série remarquée de freestyles Bronx et une nouvelle mixtape pensée comme un hymne au collectif, il multiplie les collaborations avec Franglish, KeBlack, Naza, Joé Dwèt Filé, Chily et bien d’autres. Avec son projet 47°, attendu à la fin de l’année, il confirme une fois encore son talent pour mêler mélodies entraînantes, flows percutants et énergie solaire.En première partie, Joy Makita fera voyager le public avec son afrofusion entre afrobeats, RnB et amapiano. Né au Gabon, façonné au Ghana et installé en France, il mêle groove, douceur et puissance dans une musique empreinte de résilience et d’amour.Deux artistes, deux univers, une même énergie : Bolémvn et Joy Makita enflamment le Warehouse pour un concert exclusif à ne pas manquer.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/bolemvn-joy-makita-en-concert-exclusif-a-nantes