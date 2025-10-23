Boléro Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-23 15:00:00

Spectacle de danse jeune public de Gilles Verièpe

Danse à partir de 5 ans / 40 mn

Avec légèreté, Gilles Verièpe explore les gestes libérateurs et spontanés des jeux d’enfants. Il invite petits et grands à se laisser surprendre par le plaisir de danser !

Ce Boléro se veut libre, joyeux et plein de vie, il se joue des mélodies, du rythme implacable et du tempo, il se joue de tout. Ravel lui-même, dans sa tombe, devrait s’en retourner…de joie !

Un Boléro qui revient à l’essence même de la danse la joie de bouger !

Avec Gilles Verièpe et Yulia Zhabina .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

