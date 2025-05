Bollaertour visite du stade – Lens, 10 mai 2025 07:00, Lens.

Visite du stade Bollaert-Delelis.

Découvrez les coulisses de ce lieu mythique.

Entrez dans la peau d’un joueur et pénétrez dans un lieu sacré le Stade Bollaert-Delelis ! Imaginez la préparation et l’ambiance qui règne dans les vestiaires, accédez à la salle de presse, visitez les tribunes et enfin, montez les escaliers pour entrer sur le terrain. Le lieu impressionne. On a conscience de vivre un moment privilégié.

La visite ne comprend pas les salons prestiges de la tribune Lepagnot, ni la recherche de plaques. .

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Visit of the Bollaert-Delelis stadium.

German :

Besichtigung des Stadions Bollaert-Delelis.

Italiano :

Visita dello stadio Bollaert-Delelis.

Espanol :

Visita al estadio Bollaert-Delelis.

