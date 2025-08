BOLLYWOOD AU RANG MAHAL Panzoult

BOLLYWOOD AU RANG MAHAL Panzoult dimanche 16 novembre 2025.

BOLLYWOOD AU RANG MAHAL

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:15:00

Date(s) :

2025-11-16

Au Palais des Couleurs (le Rang Mahal), un enfant virtuose du tabla traditionnel entre au contact de la modernité. Héritiers d’une illustre lignée familiale de sept générations de grands musiciens de Jaipur au Rajasthan, Amrat Hussain et les membres de sa famille, maîtrisent à la perfection le répertoire classique, soufi et traditionnel du nord de l’Inde. Tout comme leurs ancêtres jouant dans les palais indiens, le trio perpétue cette tradition musicale dans le monde entier. Entrainés par les volutes savantes et sensuelle de la danse, ils osent la rencontre entre la modernité des musiques et de la danse Bollywood, rythmées, joyeuses et colorées.

Laissez-vous transporter par l’ambiance mythique et envoûtante de l’Inde !

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

At the Palace of Colors (Rang Mahal), a child virtuoso of the traditional tabla comes into contact with modernity. Let yourself be transported by the mythical and enchanting atmosphere of India! Amrat HUSSAIN and members of his family carry on their musical traditions all over the world.

German :

Im Palast der Farben (Rang Mahal) kommt ein Kind, das virtuos die traditionelle Tabla spielt, mit der Moderne in Berührung. Lassen Sie sich von der mythischen und fesselnden Atmosphäre Indiens mitreißen! Amrat HUSSAIN und seine Familienmitglieder führen ihre musikalischen Traditionen auf der ganzen Welt fort.

Italiano :

Al Palazzo dei Colori (Rang Mahal), un bambino virtuoso della tabla tradizionale entra in contatto con la modernità. Lasciatevi trasportare dall’atmosfera mitica e incantata dell’India! Amrat HUSSAIN e i membri della sua famiglia portano avanti le loro tradizioni musicali in tutto il mondo.

Espanol :

En el Palacio de los Colores (Rang Mahal), un niño virtuoso de la tabla tradicional entra en contacto con la modernidad. Déjese transportar por la atmósfera mítica y hechizante de la India Amrat HUSSAIN y los miembros de su familia transmiten sus tradiciones musicales por todo el mundo.

