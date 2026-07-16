BOLLYWOOD FEVER · Ashnaa, Janan Sathiendran et solistes GECA, Théâtre de Carouge, Carouge

Informations pratiques

BOLLYWOOD FEVER · Ashnaa, Janan Sathiendran et solistes GECA Vendredi 23 avril 2027, 19h00, 21h00 Théâtre de Carouge

De CHF 15.- à CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T19:00:00+02:00 – 2027-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2027-04-23T21:00:00+02:00 – 2027-04-23T22:00:00+02:00

CONCERT SAUVAGE #3 BOLLYWOOD FEVER

VENDREDI 23 AVRIL 2027 · 19H ET 21H · THÉÂTRE DE CAROUGE

· Ashnaa voix

· Janan Sathiendran percussions indiennes

· Solistes du Geneva Camerata

Que serait le cinéma indien sans la magie et l’exubérance de Bollywood ? Véritable phénomène culturel, cet univers a fait naître une musique inimitable, où se mêlent passions romantiques, rythmes effrénés et mélodies éclatantes, devenues universelles. Portée par la voix lumineuse d’Ashnaa, cette soirée haute en couleurs célébrera les plus grandes chansons de ce répertoire, entre traditions emblématiques et pop indienne actuelle.

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Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.genevacamerata.com/en/concerts/bollywood-fever »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/

Portée par la voix lumineuse d’Ashnaa, cette soirée haute en couleurs célébrera la magie et l’exubérance de Bollywood !

DR