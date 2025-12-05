BOLLYWOOD MASALA Béziers

BOLLYWOOD MASALA

Danse, couleurs, romance et hits Bollywood une comédie musicale festive mêlant cinéma et gastronomie, à vivre en famille !

Découvrez la comédie musicale haute en couleur venue de Bombay, créée par Toby Gough et chorégraphiée par Vaibhavi et Shruti Merchant.

Mêlant danses envoûtantes, costumes éclatants, romance, comédie et hits Bollywood comme Devdas , Lagaan , Dhoom et “Naatu Naatu” (RRR), suivez les aventures du chef M. Kari Balti et plongez dans un univers mêlant cinéma et gastronomie, à partager en famille.

English :

Dance, color, romance and Bollywood hits: a festive musical comedy combining cinema and gastronomy, for the whole family to enjoy!

German :

Tanz, Farben, Romantik und Bollywood-Hits: ein festliches Musical, das Kino und Gastronomie miteinander verbindet, ein Erlebnis für die ganze Familie!

Italiano :

Danza, colore, romanticismo e successi di Bollywood: un musical festoso che unisce cinema e gastronomia, da gustare con tutta la famiglia!

Espanol :

Baile, color, romanticismo y éxitos de Bollywood: un musical festivo que combina cine y gastronomía, ¡para disfrutar en familia!

