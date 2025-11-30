Bollywood Masala Casino Barrière Lille Dimanche 30 novembre, 14h30 Entrée payante, sur réservation

Bollywood Masala – la toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cité du cinéma : Bombay.

Créée par Toby Gough, le scénariste et metteur en scène primé de La Fabuleuse Histoire de Bollywood et Taj Express — tous deux chorégraphiés par les sœurs stars Vaibhavi et Shruti Merchant. Le spectacle regorgera de danses entrainantes, de costumes colorés, de romance épique, de comédie, et de toutes les chansons à succès de vos films Bollywood préférés comme Devdas, Lagaan, Dhoom, et la chanson oscarisée « Naatu Naatu » du film RRR.

Les danseurs ont été sélectionnés parmi les meilleures troupes de danse de Bollywood et ont dansé aux côtés de légendes du cinéma telles que Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan et Salman Khan.

Bollywood Masala raconte l’histoire d’un célèbre chef indien, le Maharaja du Masala, M. Kari Balti, qui a inventé le concept de restauration sur les lieux de tournage à l’époque où l’industrie du cinéma a commencé́. Vous trouverez notamment Arif Zakaria.

« Bollywood » est un terme créé́ à partir des mots « Bombay » et « Hollywood » et représente l’industrie cinématographique la plus florissante du monde.

« Masala » est le terme utilisé pour désigner une sauce curry faite d’un mélange d’épices magiques. C’est aussi le mot utilisé pour décrire les films Bollywood qui mélangent action, comédie, romance et mélodrame, tandis que la « musique Masala » est un mélange de styles indiens et occidentaux.

Le cinéma et la gastronomie sont deux des plus grands dons de l’Inde au monde, et Bollywood Masala combine les deux dans ce nouveau spectacle unique et coloré.

A voir avec toute la famille !

Bande annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=xWXdXM7WsE4&t=55s](https://www.youtube.com/watch?v=xWXdXM7WsE4&t=55s)

Site internet : [https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/bollywood-masala](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/bollywood-masala)

Facebook : [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort)

Infos groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94 – [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)

Billetterie INDIGO PRODUCTIONS :

[https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/bollywood-masala-24/133998](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/bollywood-masala-24/133998)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-30T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T16:30:00.000+01:00

1

https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/bollywood-masala

Casino Barrière 777 Pont de Flandres, 59777 Lille Fives Lille 59777 Nord