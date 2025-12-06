BOLLYWOOD MASALA – LE PIN GALANT Merignac

BOLLYWOOD MASALA Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

INDIGO PRODUCTIONS (79) PRÉSENTE : BOLLYWOOD MASALABollywood Masala – la toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cite´ du cinéma : Bombay.Créée par Toby Gough, le scénariste et metteur en scène prime´ de La Fabuleuse Histoire de Bollywood et Taj Express — tous deux chorégraphiés par les sœurs stars Vaibhavi et Shruti Merchant. Le spectacle regorgera de danses entrainantes, de costumes colorés, de romance épique, de comédie, et de toutes les chansons a` succès de vos films Bollywood préférés comme Devdas, Lagaan, Dhoom, et la chanson oscarisée Naatu Naatu du film RRR.Les danseurs ont e´te´ se´lectionne´s parmi les meilleures troupes de danse de Bollywood et ont danse´ aux co^te´s de le´gendes du cine´ma telles que Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan et Salman Khan.Bollywood Masala raconte l’histoire d’un ce´le`bre chef indien, le Maharaja du Masala, M. Kari Balti, qui a inventé´ le concept de restauration sur les lieux de tournage a` l’e´poque ou` l’industrie du cine´ma a commencé´. Bollywood est un terme cre´e´ a` partir des mots Bombay et Hollywood et repre´sente l’industrie cine´matographique la plus florissante du monde. Masala est le terme utilise´ pour de´signer une sauce curry faite d’un me´lange d’e´pices magiques. C’est aussi le mot utilise´ pour de´crire les films Bollywood qui me´langent action, come´die, romance et me´lodrame, tandis que la musique Masala est un me´lange de styles indiens et occidentaux.Le cine´ma et la gastronomie sont deux des plus grands dons de l’Inde au monde, et Bollywood Masala combine les deux dans ce nouveau spectacle unique et coloré.A voir avec toute la famille.

LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33