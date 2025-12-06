Bollywood Masala Le Pin Galant Mérignac

Bollywood Masala Samedi 6 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

CATÉGORIE OR : 56 €

CATÉGORIE 1 : 51 €

CATÉGORIE 2 : 45 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T22:00:00

Fin : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T22:00:00

Bollywood Masala – la toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cité du cinéma : Bombay.

Créée par Toby Gough, le scénariste et metteur en scène primé de La Fabuleuse Histoire de Bollywood et Taj Express — tous deux chorégraphiés par les sœurs stars Vaibhavi et Shruti Merchant. Le spectacle regorgera de danses entrainantes, de costumes colorés, de romance épique, de comédie, et de toutes les chansons à succès de vos films Bollywood préférés comme Devdas, Lagaan, Dhoom, et la chanson oscarisée « Naatu Naatu » du film RRR.

Les danseurs ont été sélectionnés parmi les meilleures troupes de danse de Bollywood et ont dansé aux côtés de légendes du cinéma telles que Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan et Salman Khan.

Bollywood Masala raconte l’histoire d’un célèbre chef indien, le Maharaja du Masala, M. Kari Balti, qui a inventé le concept de restauration sur les lieux de tournage à l’époque où l’industrie du cinéma a commencé́.

« Bollywood » est un terme créé à partir des mots « Bombay » et « Hollywood » et représente l’industrie cinématographique la plus florissante du monde.

« Masala » est le terme utilisé pour désigner une sauce curry faite d’un mélange d’épices magiques. C’est aussi le mot utilisé pour décrire les films Bollywood qui mélangent action, comédie, romance et mélodrame, tandis que la « musique Masala » est un mélange de styles indiens et occidentaux.

Le cinéma et la gastronomie sont deux des plus grands dons de l’Inde au monde, et Bollywood Masala combine les deux dans ce nouveau spectacle unique et coloré. A voir avec toute la famille.

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

