BOLLYWOOD MASALA Palais des Congrès Perpignan

BOLLYWOOD MASALA

BOLLYWOOD MASALA Palais des Congrès Perpignan jeudi 4 décembre 2025.

BOLLYWOOD MASALA

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 40 – 40 – 56

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04

Date(s) :
2025-12-04

Palais des Congrès La toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cité du cinéma Bombay.
  .

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

English :

Palais des Congrès The brand-new spicy musical straight from the city? of cinema: Bombay.

German :

Palais des Congrès Das brandneue, würzige Musical aus der Filmstadt Bombay.

Italiano :

Palais des Congrès Il nuovo musical piccante direttamente dalla città del cinema: Bombay.

Espanol :

Palais des Congrès El nuevo musical picante directamente de la ciudad… del cine: Bombay.

L’événement BOLLYWOOD MASALA Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME