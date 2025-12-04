BOLLYWOOD MASALA Palais des Congrès Perpignan
BOLLYWOOD MASALA Palais des Congrès Perpignan jeudi 4 décembre 2025.
BOLLYWOOD MASALA
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 40 – 40 – 56
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Palais des Congrès La toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cité du cinéma Bombay.
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
English :
Palais des Congrès The brand-new spicy musical straight from the city? of cinema: Bombay.
German :
Palais des Congrès Das brandneue, würzige Musical aus der Filmstadt Bombay.
Italiano :
Palais des Congrès Il nuovo musical piccante direttamente dalla città del cinema: Bombay.
Espanol :
Palais des Congrès El nuevo musical picante directamente de la ciudad… del cine: Bombay.
L’événement BOLLYWOOD MASALA Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME