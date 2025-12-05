BOLLYWOOD MASALA – ZINGA ZANGA Beziers

BOLLYWOOD MASALA Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

INDIGO PRODUCTIONS (79) PRÉSENTE : BOLLYWOOD MASALABollywood Masala – la toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cite´ du cinéma : Bombay.Créée par Toby Gough, le scénariste et metteur en scène prime´ de La Fabuleuse Histoire de Bollywood et Taj Express — tous deux chorégraphiés par les sœurs stars Vaibhavi et Shruti Merchant. Le spectacle regorgera de danses entrainantes, de costumes colorés, de romance épique, de comédie, et de toutes les chansons a` succès de vos films Bollywood préférés comme Devdas, Lagaan, Dhoom, et la chanson oscarisée Naatu Naatu du film RRR.Les danseurs ont e´te´ se´lectionne´s parmi les meilleures troupes de danse de Bollywood et ont danse´ aux co^te´s de le´gendes du cine´ma telles que Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan et Salman Khan.Bollywood Masala raconte l’histoire d’un ce´le`bre chef indien, le Maharaja du Masala, M. Kari Balti, qui a inventé´ le concept de restauration sur les lieux de tournage a` l’e´poque ou` l’industrie du cine´ma a commencé´. Bollywood est un terme cre´e´ a` partir des mots Bombay et Hollywood et repre´sente l’industrie cine´matographique la plus florissante du monde. Masala est le terme utilise´ pour de´signer une sauce curry faite d’un me´lange d’e´pices magiques. C’est aussi le mot utilise´ pour de´crire les films Bollywood qui me´langent action, come´die, romance et me´lodrame, tandis que la musique Masala est un me´lange de styles indiens et occidentaux.Le cine´ma et la gastronomie sont deux des plus grands dons de l’Inde au monde, et Bollywood Masala combine les deux dans ce nouveau spectacle unique et coloré.A voir avec toute la famille.PMR : billetterie@indigo-productions.fr

