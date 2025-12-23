BÖLZER Saint-Jean-de-Védas

BÖLZER

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Ne manquez pas le concert de BÖLZER + THE RUINS OF BEVERAST + VITRIOL + TREPANERINGSRITUALEN le 28 février 2026 à 19h à Victoire 2 !

Cette tournée, tout comme les chansons qui seront fredonnées dans son sillage, marque le début d’une nouvelle ère pour Bölzer, une ère de renouveau et d’exubérance, où l’on danse avec l’adversité. Nous sommes extrêmement heureux de partager ce moment avec certains de nos amis les plus proches, des artistes que nous respectons depuis de nombreuses années et avec lesquels nous avons partagé la scène à travers les continents. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour faire la fête !

Sur réservation .

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 47 71 00

English :

Don’t miss the concert by BÖLZER + THE RUINS OF BEVERAST + VITRIOL + TREPANERINGSRITUALEN on February 28, 2026 at 7pm at Victoire 2!

