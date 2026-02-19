Bomb Your Brain Festival #5 Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) Valence

Bomb Your Brain Festival #5

Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Pass 2 jours 44€

Pour le Mistral Palace

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-05-02 04:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Pigmé Records, le Mistral Palace et le Vacarme Exquis sont fiers de vous annoncer enfin le retour du festival le plus WILD de tout le quart Sud-Est !

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Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com

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English :

Pigmé Records, Mistral Palace and Vacarme Exquis are proud to announce the return of the WILDEST festival in the South-East!

L’événement Bomb Your Brain Festival #5 Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme