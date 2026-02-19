Bomb Your Brain Festival #5 Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) Valence
Bomb Your Brain Festival #5 Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) Valence jeudi 30 avril 2026.
Bomb Your Brain Festival #5
Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Pass 2 jours 44€
Pour le Mistral Palace
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-05-02 04:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Pigmé Records, le Mistral Palace et le Vacarme Exquis sont fiers de vous annoncer enfin le retour du festival le plus WILD de tout le quart Sud-Est !
.
Mistral Palace (& aussi au VEX à Bourg-lès-Valence) 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pigmé Records, Mistral Palace and Vacarme Exquis are proud to announce the return of the WILDEST festival in the South-East!
L’événement Bomb Your Brain Festival #5 Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme