Bombes de graines

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

4.2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-29

Le Domaine du Ciran propose un atelier ludique pour les enfants de 4 à 12 ans

fabrication de bombes de graines à emporter et à faire pousser chez soi !

Du 13 au 24 avril 2026 (du lundi au vendredi)

⏰ Ateliers à 14h15 et 15h15

➕ Séance supplémentaire le mercredi 29 avril à 15h15

BOMBES DE GRAINES un atelier nature pour les enfants !

Le Domaine du Ciran propose un atelier ludique pour les enfants de 4 à 12 ans

fabrication de bombes de graines à emporter et à faire pousser chez soi !

Du 13 au 24 avril 2026 (du lundi au vendredi)

⏰ Ateliers à 14h15 et 15h15

➕ Séance supplémentaire le mercredi 29 avril à 15h15

Sur réservation (places limitées)

Une activité créative et éducative pour découvrir le pouvoir des graines tout en s’amusant !

Tarifs

• Adultes 6 €

• Enfants (3-12 ans) 4,20 €

• Atelier 3 €

Une belle idée de sortie pendant les vacances !

Une belle idée de sortie pendant les vacances !

Pensez à réserver dès maintenant et à partager autour de vous 4.2 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine du Ciran offers a fun workshop for children aged 4 to 12:

? make seed bombs to take home and grow!

? From April 13 to 24, 2026 (Monday to Friday)

? Workshops at 2:15pm and 3:15pm

? Additional session on Wednesday April 29 at 3.15pm

L’événement Bombes de graines Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-03-22 par ADRT45