Bombes de graines Ménestreau-en-Villette
Bombes de graines Ménestreau-en-Villette lundi 13 avril 2026.
Bombes de graines
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
4.2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-29
Le Domaine du Ciran propose un atelier ludique pour les enfants de 4 à 12 ans
fabrication de bombes de graines à emporter et à faire pousser chez soi !
Du 13 au 24 avril 2026 (du lundi au vendredi)
⏰ Ateliers à 14h15 et 15h15
➕ Séance supplémentaire le mercredi 29 avril à 15h15
BOMBES DE GRAINES un atelier nature pour les enfants !
Le Domaine du Ciran propose un atelier ludique pour les enfants de 4 à 12 ans
fabrication de bombes de graines à emporter et à faire pousser chez soi !
Du 13 au 24 avril 2026 (du lundi au vendredi)
⏰ Ateliers à 14h15 et 15h15
➕ Séance supplémentaire le mercredi 29 avril à 15h15
Sur réservation (places limitées)
Une activité créative et éducative pour découvrir le pouvoir des graines tout en s’amusant !
Tarifs
• Adultes 6 €
• Enfants (3-12 ans) 4,20 €
• Atelier 3 €
Une belle idée de sortie pendant les vacances !
Une belle idée de sortie pendant les vacances !
Pensez à réserver dès maintenant et à partager autour de vous 4.2 .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Domaine du Ciran offers a fun workshop for children aged 4 to 12:
? make seed bombs to take home and grow!
? From April 13 to 24, 2026 (Monday to Friday)
? Workshops at 2:15pm and 3:15pm
? Additional session on Wednesday April 29 at 3.15pm
L’événement Bombes de graines Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-03-22 par ADRT45