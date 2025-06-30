NATASCHA ROGERS – SALLE NOUGARO Toulouse

NATASCHA ROGERS – SALLE NOUGARO Toulouse jeudi 21 mai 2026.

NATASCHA ROGERS Début : 2026-05-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Chanteuse, percussionniste et compositrice franco-américaine (Mère hollandaise, père améridien), Natascha Rogers puise sa force dans la terre, le corps et les racines du monde. Sa musique mêle rythmes afro-cubains, chants envoûtants et folk poétique dans une fusion organique et puissante. Sur scène, elle crée un espace libre, habité, où la transe devient prière, où la voix et les percussions racontent la vie avec intensité. Entre spiritualité, engagement et vibrations profondes, Natascha Rogers incarne une musique qui parle au corps autant qu’à l’âme. Une artiste singulière et magnétique, à découvrir en live.Natascha Rogers : percussions / piano / voixAnthony Jambon : guitarePedro Barrios : batterieGenre : Musique du MondeSpécificité : Partenariat avec le festival Rio LocoPlacement : Libre assisDurée : 1h30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31