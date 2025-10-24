BOMBINO – L’AUTRE CANAL Nancy

BOMBINO Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Méditatif et profond, Bombino, Guitar Hero du Niger, évoque dans son blues électrisé et hypnotique l’étendue du Sahara.La musique de Bombino est un appel à l’unité dans cette région déchirée du Niger, alternant ballades acoustiques et morceaux déchaînés. Quels que soient les défis que la vie lui lance, Il poursuit sa mission : utiliser la musique pour répandre l’amour, la compréhension et la beauté de la culture touareg dans le monde entier.Dès 2011, il est sacré parmi les meilleures découvertes de l’année, par NPR. Il est nommé aux Grammys en 2019. Bombino a collaboré en studio avec Dan Auerbach des Black Keys pour son album Nomad. Aujourd’hui BOMBINO prépare son grand retour sur disque en 2026.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54