BOMBINO + ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES, La Merise, Trappes

BOMBINO + ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES Vendredi 10 avril, 20h30 La Merise Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T22:00:00+02:00

Dans les années 1990 et 2000, pris dans les soubresauts de la rébellion touareg, il est contraint de quitter plusieurs fois son pays.

En 2010 il rentre enfin à Agades et peut célébrer la fin du conflit. Dès 2011, il est sacré parmi les meilleures découvertes de l’année, par le National Public Radio et il est nommé aux Grammy Awards en 2019.

Son dernier opus, Sahel, est un appel à l’unité dans cette région déchirée, alternant ballades acoustiques et morceaux déchaînés.

Quels que soient les défis que la vie lui lance, Bombino poursuit sa mission : utiliser la musique pour répandre l’amour, la compréhension et la beauté de la culture touareg dans le monde entier.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3793 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Méditatif et profond, Bombino, Guitar Hero du Niger, évoque dans son blues électrisé et hypnotique l’étendue du Sahara.

@Mads_Maurstad