BOMPAS FÊTE LA MUSIQUE – Bompas, 21 juin 2025 09:00, Bompas.

Pyrénées-Orientales

BOMPAS FÊTE LA MUSIQUE 7, rue du stade Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

2025-06-21

MARCHÉ D’ÉTÉ CRÉATEURS & ARTISANS Venez accueillir l’été avec nous dans une ambiance festive !

7, rue du stade

Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08

English :

SUMMER MARKET ? CRÉATEURS & ARTISANS Come and welcome summer with us in a festive atmosphere!

German :

SOMMERMARKT ? KREATIVE & KUNSTHANDWERKER Begrüßen Sie den Sommer mit uns in festlicher Atmosphäre!

Italiano :

MERCATO ESTIVO ? CRÉATEURS & ARTISANS Venite a dare il benvenuto all’estate con noi in un’atmosfera di festa!

Espanol :

MERCADO DE VERANO ? CRÉATEURS & ARTISANS ¡Venga a dar la bienvenida al verano con nosotros en un ambiente festivo!

