BON ENTENDEUR + YUKSEK OPEN AIR Montpellier

BON ENTENDEUR + YUKSEK OPEN AIR

39 Avenue Charles Flahault Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

On vous donne rdv le samedi 20 septembre pour la 3e édition de notre open air sur le sublime parvis de la Colombière à Montpellier avec Bon Entendeur, Yuksek, Attalin et Sandii !

Sur réservation .

39 Avenue Charles Flahault Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

We look forward to seeing you on Saturday 20th September for the 3rd edition of our open air event on the sublime Colombière square in Montpellier with Bon Entendeur, Yuksek, Attalin and Sandii!

German :

Ausgabe unseres Open Airs auf dem erhabenen Vorplatz der Colombière in Montpellier mit Bon Entendeur, Yuksek, Attalin und Sandii!

Italiano :

Vi aspettiamo sabato 20 settembre per la terza edizione del nostro evento all’aperto sul sublime piazzale della Colombière a Montpellier, con Bon Entendeur, Yuksek, Attalin e Sandii!

Espanol :

Le esperamos el sábado 20 de septiembre en la 3ª edición de nuestro evento al aire libre en la sublime explanada de la Colombière de Montpellier, con Bon Entendeur, Yuksek, Attalin y Sandii

