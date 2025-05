Bon esprit de clocher – Cassuéjouls, 7 juin 2025 07:00, Cassuéjouls.

Micro-festival de Pentecôte dans le jardin de l’Aubrac.

Samedi 7 juin

19h00 Arancini de L’Opéra (Rodez) + mange-pouce de L’Assaucisson de Malfaiteurs + farçous de Colette + vins d’Aveyron de Nicolas Carmarans et Marc Fraysse + bières de La Brasserie du Cantou + Voyou (DJ set)

Pas de réservation premiers arrivés, premiers servis !

Place des Conhes

22h00 concert de Gabi Hartmann & Laurent Bardainne

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte

23h00 DJ set Lilly Wood & The Prick & Voyou + Bar Povera (Nice) au shaker !

Chez Colette

Dimanche 8 juin

12h Chez l’habitant avec Jean-Michel et Cyril Lignac, les chef.fe.s des restaurants Dandelion (Paris), Tuba Club (Marseille), Auprès d’Angèle (Marcillac), L’Auberge du Fel (Le Fel), Bistrot Populus (Rodez), Jaja & Lichouserie (Espalion) et Zelikha Dinga du studio Caro Diario (Paris) !

+ Soces (Paris) chez Colette !

‍19h00 21h00 à emporter ou déguster dans le village, truffade au Laguiole AOP et à la Tome fraîche de l’Aubrac IGP Jeune Montagne, fricandeau, jus corsé, dans le four à bois communal par le chef Quentin Bourdy (Villefranche de Rouergue) + vins d’Aveyron de Pauline Broca

Pas de réservation premiers arrivés, premiers servis !

10-15 € paiement uniquement en espèces ou chèques.

Impasse de la Source, devant le four communal

21h00 concert à la bougie de Clara Ysé billets prochainement disponibles en ligne

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Cassuéjouls .

Cassuéjouls 12210 Aveyron Occitanie

English :

Pentecost micro-festival in the Aubrac garden.

German :

Mikrofestival zu Pfingsten im Garten von Aubrac.

Italiano :

Microfestival di Pentecoste nel giardino di Aubrac.

Espanol :

Microfestival de Pentecostés en el jardín de Aubrac.

