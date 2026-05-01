Bon esprit de clocher Cassuéjouls
Bon esprit de clocher Cassuéjouls samedi 23 mai 2026.
Cassuéjouls
Bon esprit de clocher
Cassuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Micro-festival de Pentecôte dans le jardin de l’Aubrac en partenariat avec la fondation LUMA.
Samedi 23 mai
19h00 Pizza de Marzo Paradizo, galettes-saucisses de Jaja & Conquet, mange-pouce de l’Assaucisson de Malfaiteurs, farçous de Colette…
Pas de réservation premiers arrivés, premiers servis !
22h00 concert de Malik Djoudi Ensemble
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
23h00 DJ set Sam Quealy + Candelaria
Chez Colette
Dimanche 24 mai
12h00 Chez l’habitant avec Céline Pham (Inari, Arles), Armand Arnal (La Chassagnette, Arles), Alexis Bijaoui (Print, Arles & Paris), Antonio Altamura (Nord-Pinus, Arles), Fabien Vallos (Arles) + Daniel Lutrand (Pastis, Montpellier), Numa Muller (Simone, Paris), Famille Pons-Bellegarde (Bezonnes), etc.
+ Sébastien Bras (Laguiole) chez Colette !
16h00 Una Lunghissima Ombra , installation audio-visuelle d’Andrea Laszlo De Simone séances en présence de l’artiste à 16h et 17h
19h00 à emporter ou déguster dans le village, flammekueche à l’aveyronnaise au Laguiole AOP et à la crème double de l’Aubrac, dans le four à bois communal par le chef Quentin Bourdy (Villefranche de Rouergue) + dessert par Noëmie Honiat + vins d’Aveyron de Sam Fortuny, Domaine des Fougères
Pas de réservation premiers arrivés, premiers servis !
Impasse de la Source, devant le four communal
21h00 Marlon Magnée, acoustic show à la bougie
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Cassuéjouls .
Cassuéjouls 12210 Aveyron Occitanie
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English :
Whitsun micro-festival in the Aubrac garden in partnership with the LUMA foundation.
L’événement Bon esprit de clocher Cassuéjouls a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)