Cassuéjouls

Bon esprit de clocher

Cassuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Micro-festival de Pentecôte dans le jardin de l’Aubrac en partenariat avec la fondation LUMA.

Samedi 23 mai

19h00 Pizza de Marzo Paradizo, galettes-saucisses de Jaja & Conquet, mange-pouce de l’Assaucisson de Malfaiteurs, farçous de Colette…

Pas de réservation premiers arrivés, premiers servis !

22h00 concert de Malik Djoudi Ensemble

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte

23h00 DJ set Sam Quealy + Candelaria

Chez Colette

Dimanche 24 mai

12h00 Chez l’habitant avec Céline Pham (Inari, Arles), Armand Arnal (La Chassagnette, Arles), Alexis Bijaoui (Print, Arles & Paris), Antonio Altamura (Nord-Pinus, Arles), Fabien Vallos (Arles) + Daniel Lutrand (Pastis, Montpellier), Numa Muller (Simone, Paris), Famille Pons-Bellegarde (Bezonnes), etc.

+ Sébastien Bras (Laguiole) chez Colette !

16h00 Una Lunghissima Ombra , installation audio-visuelle d’Andrea Laszlo De Simone séances en présence de l’artiste à 16h et 17h

‍19h00 à emporter ou déguster dans le village, flammekueche à l’aveyronnaise au Laguiole AOP et à la crème double de l’Aubrac, dans le four à bois communal par le chef Quentin Bourdy (Villefranche de Rouergue) + dessert par Noëmie Honiat + vins d’Aveyron de Sam Fortuny, Domaine des Fougères

Pas de réservation premiers arrivés, premiers servis !

Impasse de la Source, devant le four communal

21h00 Marlon Magnée, acoustic show à la bougie

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Cassuéjouls .

Cassuéjouls 12210 Aveyron Occitanie

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English :

Whitsun micro-festival in the Aubrac garden in partnership with the LUMA foundation.

L’événement Bon esprit de clocher Cassuéjouls a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)