Bon joueur ou mauvais joueur ? CAUTERETS Cauterets

Bon joueur ou mauvais joueur ?

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Vous aimez jouer ? Vous cherchez des partenaires de jeu ? La Médiathèque vous accueille pour des parties de cartes endiablées…

Gratuit Dans la limite des places disponibles de 3 à 99 ans .

English :

Do you like to play? Looking for a game partner? The Médiathèque welcomes you for a game of cards…

