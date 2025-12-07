Bon voyage Monsieur Belloc Espace Culturel Terraqué Auditorium – Carnac

Bon voyage Monsieur Belloc

Espace Culturel Terraqué Auditorium – 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Théâtre

Par la Compagnie Quiproquo du Puits Ferré d’Hennebont

Une comédie loufoque de Brigitte Bardou. Dans une salle d’attente d’une gare d’un pays imaginaire doté d’un gouvernement quelque peu totalitaire qui promulgue et abroge sans cesse des lois absurdes, des personnages improbables se rencontrent.

Peu à peu nous découvrirons les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Le coup de théâtre de l’arrêt du temps va révéler la vérité de chacun, qui sera amené au final à se poser la question existentielle Avons-nous été heureux ?

Une comédie pour rire, se divertir, avec un petit message dans le propos de la pièce. .

Espace Culturel Terraqué Auditorium – 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bon voyage Monsieur Belloc Carnac a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon