Bona Nit Cargol Nesle

Bona Nit Cargol

8 boulevard de l’avenir Nesle Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 09:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Lucie reçoit une mystèrieuse boite héritée de son grand-oncle Louis.

A l’intérieur, des souvenirs intimes et des fragments du passé familial, mêlés à des évènements marquants de l’Histoire, notamment le Service du Travail Obligatoire pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Ce voyage entre le passé et le présent explore les secrets de famille, les non-dits et les questions autour de la transmission. A travers la vie de ses ancêtres, Lucie découvre un héritage aussi bouleversant qu’émouvant et drôle.

8 boulevard de l’avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25 billetterie.nouvellescene@estdelasomme.fr

English :

Lucie receives a mysterious box inherited from her great-uncle Louis.

Inside, intimate memories and fragments of the family’s past are interwoven with significant events in history, notably the Obligatory Labor Service during the Second World War.

This journey between past and present explores family secrets, the unspoken and questions about transmission. Through the lives of her ancestors, Lucie discovers a heritage that is as moving as it is funny.

German :

Lucie erhält eine geheimnisvolle Schachtel, die sie von ihrem Großonkel Louis geerbt hat.

Darin befinden sich intime Erinnerungen und Fragmente der Familienvergangenheit, vermischt mit einschneidenden Ereignissen der Geschichte, insbesondere dem Zwangsarbeitsdienst während des Zweiten Weltkriegs.

Diese Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart erforscht Familiengeheimnisse, Unausgesprochenes und Fragen rund um die Weitergabe von Wissen. Durch das Leben ihrer Vorfahren entdeckt Lucie ein Erbe, das ebenso erschütternd wie bewegend und lustig ist.

Italiano :

Lucie riceve una misteriosa scatola ereditata dal prozio Louis.

Al suo interno si trovano ricordi intimi e frammenti del passato della famiglia, intrecciati con eventi storici significativi, in particolare il Servizio di Lavoro Obbligatorio durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo viaggio tra passato e presente esplora i segreti di famiglia, il non detto e le domande sulla trasmissione. Attraverso le vite dei suoi antenati, Lucie scopre un’eredità tanto commovente quanto divertente.

Espanol :

Lucie recibe una misteriosa caja heredada de su tío abuelo Louis.

En su interior hay recuerdos íntimos y fragmentos del pasado familiar, entrelazados con acontecimientos históricos significativos, en particular el Servicio de Trabajo Obligatorio durante la Segunda Guerra Mundial.

Este viaje entre el pasado y el presente explora los secretos familiares, lo no dicho y las preguntas sobre la transmisión. A través de la vida de sus antepasados, Lucie descubre una herencia tan conmovedora como divertida.

