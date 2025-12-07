Bonas fait son festival

Salle des fêtes Bonas Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Bonas fait son festival et trois groupes de musique de différents horizons seront présents !

.

Salle des fêtes Bonas 32410 Gers Occitanie +33 6 87 56 67 01

English :

Bonas is having a festival, and three music groups from different backgrounds will be there!

German :

Bonas macht sein Festival und es werden drei Musikgruppen aus verschiedenen Bereichen auftreten!

Italiano :

La Bonas organizza un festival e saranno presenti tre gruppi musicali di diversa provenienza!

Espanol :

Bonas celebra un festival en el que participarán tres grupos musicales de distintas procedencias

L’événement Bonas fait son festival Bonas a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne