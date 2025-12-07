Bonas fait son festival Bonas
Bonas fait son festival Bonas dimanche 7 décembre 2025.
Bonas fait son festival
Salle des fêtes Bonas Gers
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Bonas fait son festival et trois groupes de musique de différents horizons seront présents !
Salle des fêtes Bonas 32410 Gers Occitanie +33 6 87 56 67 01
English :
Bonas is having a festival, and three music groups from different backgrounds will be there!
German :
Bonas macht sein Festival und es werden drei Musikgruppen aus verschiedenen Bereichen auftreten!
Italiano :
La Bonas organizza un festival e saranno presenti tre gruppi musicali di diversa provenienza!
Espanol :
Bonas celebra un festival en el que participarán tres grupos musicales de distintas procedencias
L’événement Bonas fait son festival Bonas a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne