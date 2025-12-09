BONBON VODOU A ENSORCELÉ TÉLÉRAMA ! Gignac
Épopée métèque , le dernier album du duo formé d’Oriane Lacaille & JereM Boucris a décroché les trois T de Télérama. Le groupe fera voyager son maloya pimenté en version quintet, dans le cadre de l’ouverture du Festival Mots Parleurs au Sonambule.
Samedi 24 janvier 2026 · 20 h
Tarifs : 10 € / 5 € .
le sonambule Gignac 34150 Hérault Occitanie
Bonbon Vodou enchanted Télérama!
