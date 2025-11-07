Bonbon Vodou concert Médiathèque les Carmes Pertuis
Bonbon Vodou concert Médiathèque les Carmes Pertuis vendredi 7 novembre 2025.
Bonbon Vodou concert
Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 19h. Médiathèque les Carmes 69 Av Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse
La médiathèque les Carmes vous présente un concert gratuit de chanson franco-créole, le vendredi 7 novembre à 19h.
Sur réservation auprès de la médiathèque.
Médiathèque les Carmes 69 Av Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 24 80
English :
Les Carmes media library presents a free concert of Franco-Creole songs, Friday November 7 at 7pm.
Reservations required.
German :
Die Mediathek Les Carmes präsentiert Ihnen am Freitag, den 7. November um 19 Uhr ein kostenloses Konzert mit französisch-kreolischen Chansons.
Mit Reservierung bei der Mediathek.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Carmes presenta un concerto gratuito di canzoni franco-creole venerdì 7 novembre alle ore 19.00.
Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca.
Espanol :
La biblioteca multimedia Carmes presenta un concierto gratuito de canciones franco-criollas el viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas.
Es necesario reservar en la biblioteca.
