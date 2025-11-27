BONBON VODOU – LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL Gignac

BONBON VODOU Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

BONBON VODOUDuo de cœur et d’énergie formé par Oriane Lacaille (Réunion) et JéréM Boucris, Bonbon Vodou déploie ici toute sa richesse en quintet. Une fusion ardente de rythmes créoles, de chanson solaire et de poésie vivante. Ajoutez trois musiciens complices à la marmite, saupoudrez de percussions artisanales, de guitares aux accents d’ailleurs, et laissez mijoter. Une soirée comme une potion joyeuse, qui réveille l’âme, réchauffe l’hiver et donne furieusement envie de danser.Avec Oriane Lacaille / JereM Boucris / Juliette Minvielle / Yann-Lou Bertrand / Roland Seilhes KAP-KAP 1ère partieKap-Kap, le « frisson » en créole, c’est la force et la douceur du chant brut du maloya, tantôt pleuré, tantôt dansé, accompagné au bobre ou aux percussions, il prend parfois l’allure d’un bal la poussière, lorsque l’accordéon se joint à la fête, pour krazer un ti séga lontan. La vibrante rencontre de Charlotte Espieussas, Mary Baré et David Doris, fait résonner la poésie puissante de la tradition, et sème aussi sa graine avec ses propres compositions.INFOS PRATIQUES Bar & foodtruck dès 18h30Concert debout Grand parking gratuit devant la salle

LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL 2 AV DU MAS SALAT 34150 Gignac 34