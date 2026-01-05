BONEY FIELDS Montpellier

BONEY FIELDS

Boney Fields appartient à cette génération d’artistes afro-américain·e·s né·e·s pour dompter la scène.

Le funk et le blues, ces deux versants d’une même Great Black Music, il les fusionne avec tout le savoir-faire d’une carrière passée à arpenter les festivals du monde entier, avec des partenaires de jeu légendaires tels que Lucky Peterson, Luther Allison, James Cotton, Buddy Guy, Little Milton, Jimmy Johnson, Fred Wesley etc…

Partout où ils passent, Boney Fields et son band laissent derrière eux comme une trainée de poudre hautement énergétique et jubilatoire.

à partir de 21h (ouverture des portes 20h30)

Style Soul & Funky Blues .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

Boney Fields belongs to that generation of African-American artists born to master the stage.

He fuses funk and blues, two sides of the same Great Black Music, with all the know-how of a career spent touring festivals the world over

