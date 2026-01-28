Bongo Bounce #3 – Rollers Bongo Nantes Gymnase Longchamp Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 15:00 – 19:00

Gratuit : non 7 € adhérents12 € non adhérents Pas de location de rollers – viens équipé ! Adultes & Adolescents

Venez participer à nos Bongo Bounce ! Un créneau mensuel ouvert à tous pour découvrir ou pratiquer la « Danse Libre en Roller » (DLR). Un moment inclusif, joyeux et accessible, pensé aussi pour accueillir des personnes en situation de handicap. Rejoignez-nous pour partager un temps de danse, de liberté et de convivialité ! Adhérez pour bénéficier du Tarif Adhérent… Public : Ados et adultes

Gymnase Longchamp Breil – Barberie Nantes 44300

0650794411 https://www.helloasso.com/associations/rollers-bongo-nantes/evenements/bongo-bounce-3



