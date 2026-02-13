Bongo Bounce #3 – Rollers Bongo Nantes, Gymnase Longchamp, Nantes

Bongo Bounce #3 – Rollers Bongo Nantes Dimanche 15 février, 15h00 Gymnase Longchamp Loire-Atlantique

7 € / 12 €

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T19:00:00+01:00

Venez participer à nos Bongo Bounce ! Un créneau mensuel ouvert à tous pour découvrir ou pratiquer la « Danse Libre en Roller » (DLR). Un moment inclusif, joyeux et accessible, pensé aussi pour accueillir des personnes en situation de handicap.

Rejoignez-nous pour partager un temps de danse, de liberté et de convivialité ! Adhérez pour bénéficier du Tarif Adhérent…

Public : Ados et adultes

Gymnase Longchamp Avenue Junon, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

