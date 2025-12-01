Bonheur Local Brut Alvignac
Bonheur Local Brut Alvignac jeudi 11 décembre 2025.
Bonheur Local Brut
Alvignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 17:00:00
fin : 2025-12-11 21:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Un événement convivial pour découvrir des initiatives locales qui font du bien
Un événement convivial pour découvrir des initiatives locales qui font du bien. Venez assister à une conférence inspirante, participer à des animations, rencontrer des acteurs du territoire et explorer un village d’initiatives positives .
Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 14 08 69
English :
A friendly event to discover local initiatives that do good
L’événement Bonheur Local Brut Alvignac a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne