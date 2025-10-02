BONHEUR SOCIAL CLUB Gruissan
BONHEUR SOCIAL CLUB Gruissan jeudi 2 octobre 2025.
BONHEUR SOCIAL CLUB
18 avenue de la Douane Gruissan Aude
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-02 16:30:00
fin : 2025-10-04 21:45:00
Date(s) :
2025-10-02
Festival de Cinéma Social. Durant 3 jours, projections de films, conférences, expositions à l’Espace d’Art Contemporain, animations musicales se succèdent autour de thèmes variés pour favoriser l’accès à la culture.
Concert de clôture samedi 4 octobre.
Réservations bonheursocialclub@gmail.com ou 06 86 40 20 45
Plein tarif 5€
Tarif réduit 2.50€ pour les de 25 ans, privés d’emploi, étudiants, comités d’entreprise et salariés des partenaires
Pass festival pour les trois jours 10€
Rendez-vous au village et au Cinéma Pierre Richard
Plus d’infos bonheur-social-club.fr
18 avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 75 21 13 bonheursocialclub@gmail.com
English :
Social Cinema Festival. Over 3 days, film screenings, conferences, exhibitions at the Espace d?Art Contemporain and musical events follow one another on a variety of themes to promote access to culture.
Closing concert on Saturday, October 4.
Reservations: bonheursocialclub@gmail.com or 06 86 40 20 45
Full price: 5?
Reduced rate: 2.50? for under 25s, unemployed, students, works councils and partner employees
Festival pass for all three days: 10?
See you in the village and at Cinéma Pierre Richard
More info: bonheur-social-club.fr
German :
Festival des sozialen Films. Drei Tage lang finden Filmvorführungen, Konferenzen, Ausstellungen im Espace d’Art Contemporain und musikalische Veranstaltungen zu verschiedenen Themen statt, um den Zugang zur Kultur zu fördern.
Abschlusskonzert am Samstag, den 4. Oktober.
Reservierungen: bonheursocialclub@gmail.com oder 06 86 40 20 45
Voller Tarif: 5?
Ermäßigter Tarif: 2,50 ? für Personen unter 25 Jahren, Arbeitslose, Studenten, Betriebsräte und Mitarbeiter von Partnern
Festivalpass für alle drei Tage: 10?
Treffpunkt im Dorf und im Kino Pierre Richard
Weitere Informationen: bonheur-social-club.fr
Italiano :
Festival del cinema sociale. Per 3 giorni si terranno proiezioni di film, conferenze, mostre all’Espace d’Art Contemporain ed eventi musicali su diversi temi per promuovere l’accesso alla cultura.
Concerto di chiusura sabato 4 ottobre.
Prenotazioni: bonheursocialclub@gmail.com o 06 86 40 20 45
Prezzo intero: 5 euro?
Tariffa ridotta: 2,50 euro per i minori di 25 anni, i disoccupati, gli studenti, i consigli di fabbrica e i dipendenti dei partner
Abbonamento al festival per tutti e tre i giorni: 10 euro
Ci vediamo in paese e al Cinéma Pierre Richard
Maggiori informazioni: bonheur-social-club.fr
Espanol :
Festival de Cine Social. Durante 3 días se proyectarán películas, habrá conferencias, exposiciones en el Espace d’Art Contemporain y eventos musicales sobre diversos temas para fomentar el acceso a la cultura.
Concierto de clausura el sábado 4 de octubre.
Reservas: bonheursocialclub@gmail.com o 06 86 40 20 45
Tarifa completa: 5?
Tarifa reducida: 2,50 euros para menores de 25 años, desempleados, estudiantes, comités de empresa y empleados asociados
Abono para los tres días del festival: 10 euros
Nos vemos en el pueblo y en el Cinéma Pierre Richard
Más información: bonheur-social-club.fr
L’événement BONHEUR SOCIAL CLUB Gruissan a été mis à jour le 2025-08-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 CD Aude