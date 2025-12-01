Bonhomme de neige en chaussette Rue de la Courberie Plancoët
Bonhomme de neige en chaussette Rue de la Courberie Plancoët mercredi 17 décembre 2025.
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17 17:30:00
2025-12-17
Bricolage de Noël
La bibliothèque de Plancoët vous invite à venir créer un mignon petit bonhomme de neige.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’apporter une belle chaussette blanche taille adulte et de vous laisser guider pour repartir avec un joli petit bonhomme !
Enfants dès 5 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription .
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05
