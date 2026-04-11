BONHOMMES La Pompe Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

BONHOMMES

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:30:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Spectacle de cirque, musique et danse. Dès 8 ans.

Le vendredi 24 avril à 19h spectacle de cirque, musique et danse intitulé Bonhommes (Cie La Tête sur les Étoiles) à la Pompe.

Jim et DJ JJ sont des bonhommes, des vrais.

Ils ont la cote, la fame et ils assurent. Ils sont infaillibles, incontestables et aujourd’hui c’est vous qui avez la chance d’être devant ces deux gaillards.

Pas d’inquiétude, cette déferlante de clichés testotéronés ne va pas durer.

Jim et JJ vont se laisser emporter par leurs rivalités et par l’absurdité des cadres de la masculinité acceptable.

Une contre-visite réjouissante des attitudes viriles et attendues !

Bonhomme[s] est un duo qui questionne avec douceur et subtilité nos identités masculines et le lien qu’elle entretiennent avec notre environnement relationnel.

Avec le public, nous explorons la construction de soi et interrogeons sans jugement l’influence des injonctions conscientes et inconscientes qui participent à nous façonner.

Dès 8 ans. Prix libre. .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circus, music and dance show. Ages 8 and up.

L’événement BONHOMMES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes