BONHOMME[S]

Village Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir l’avant-première du spectacle Bonhomme[S], de la Cie La tête sur les étoiles. Bonhomme[s] est un duo de clowns, un peu jongleurs, un peu musiciens, un peu bonhommes. Venez glisser un œil dans l’intimité de Serge et Henri. Ils vous proposent une visite presque guidée des relations qui les animent. Le spectacle est en accès libre en extérieur. Durée 50 min. Tout public dès 8 ans.

Venez découvrir l’avant-première du spectacle Bonhomme[S], de la Cie La tête sur les étoiles, à St Martin de Boubaux.

Bonhomme[s] est un duo de clowns, un peu jongleurs, un peu musiciens, un peu bonhommes. Venez glisser un œil dans l’intimité de Serge et Henri. Ils vous proposent une visite presque guidée des relations qui les animent. Entre valse langoureuse, offrande jonglée et révolution acro-dansée, ce qui se joue devant le public est sûrement un prétexte pour se placer. Qui domine qui ? Qui est le mâle ? Et qu’est-ce qui triomphe ?

Le spectacle est en accès libre en extérieur, rémunération des artistes au chapeau. Rendez-vous à 17h. Durée 50 min. Tout public dès 8 ans.

Spectacle accueilli en partenariat avec l’Essentiel café resto associatif de St Martin de Boubaux .

Village Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com

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English :

Come and discover the preview of Bonhomme[S], by Cie La tête sur les étoiles. Bonhomme[s] is a duo of clowns, jugglers, musicians and men. Come and slip an eye into Serge and Henri’s intimacy. They offer an almost guided tour of the relationships that drive them. The show is open to the public. Running time: 50 min. Suitable for ages 8 and up.

L’événement BONHOMME[S] Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère