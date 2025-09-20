Bonifacio au féminin Office Municipal de Tourisme de Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

Limitée à 20 personnes.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite inédite : Bonifacio au féminin

Et si la traditionnelle visite historique de la Haute Ville était racontée sous un autre angle ?

Celui du matrimoine ! Un parcours qui rend hommage à toutes celles qui ont façonné l’histoire de Bonifacio, dans l’ombre comme dans la lumière. En point d’orgue à cette visite inédite une présentation de l’exposition Parures et Dévotion à l’Espace Saint-Jacques.

Une visite animée par Nela Nino, guide-conférencière de l’association des guides de l’Extrême-Sud.

Office Municipal de Tourisme de Bonifacio 2, rue Fred scamaroni, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse 0495731188 http://www.bonifacio.fr [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.bonifacio.fr/bonifacio-au-feminin.html »}]

