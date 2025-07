Bonjour Bonheur île forget Saint-Sébastien-sur-Loire

Bonjour Bonheur île forget Saint-Sébastien-sur-Loire mercredi 23 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-23 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Un plateau de télévision, une présentatrice et ses deux complices de toujours, une émission haute en couleur « Bonjour Bonheur », une atmosphère de bienveillance et de bien-être exagérée… Et puis ça dérape. La présentatrice craque… Professeure de yoga, chamane, fée… viennent la visiter tels des coachs du bonheur.Personnages réels ou imaginaires, qui sait ? C‘est sans compter sur les super-vilaines, héroïnes un brin maléfiques qui sommeillent en nous, prêtes à en découdre avec toutes les injonctions à bien faire, bien être, bien paraître…Avec une mise en scène décalée et acidulée, la compagnie Mesdemoiselles questionne la notion de bonheur. Elle propose un scénario fantasque servit par des ballets sur ballons, portés acrobatiques, cordes lisse et en goutte, chorégraphies insensées, art du clown et chant.Distribution :Artistes : Laure Bancillon, Claire Dosso et Anna Weber / Metteur en scène : Alexandre Pavlata /Regard complice : Marlène Rostaing / Costumes : Laurine Baudon / Scénographie : Laura Fouqueré

île forget Saint-Sébastien-sur-Loire 44230