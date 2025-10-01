BONJOUR de MARKOBI – LE DOUBLE FOND Paris

BONJOUR de MARKOBI
mercredi 1 octobre 2025.

BONJOUR Avec MarkobiPersonnage atypique, tantôt imprévisible, tantôt attachant, Markobi vit sa magie en même temps que ses spectateurs, avec une désinvolture, une nonchalance et un j’m’en foutisme qui ont fait douter le monde entier, en lui ramenant l’or aux mondiaux de magie (rien que ça) !Ce qu’il partage autour d’une tasse de café, c’est quelques trucs, beaucoup de lui, et c’est ça qui fait toutAttention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 minutes avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75