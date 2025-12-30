BONJOUR L’AMBIANCE COMEDIE DE METZ Metz

BONJOUR L’AMBIANCE Début : 2026-04-11 à 19:00. Tarif : – euros.

Dans les années 90, Nicolas est collégien. 30 ans plus tard, nostalgique, il organise une grande soirée de retrouvailles avec ses anciens copains de 4eB retrouvés sur Facebook. Tout est prêt : le guacamole, le ti’punch, et une flopée de souvenirs… Évidemment rien ne va se passer comme prévu ! Dès la première arrivée, c’est le chaos : l’un des invités n’est autre qu’un braqueur en cavale. La fête vire à la prise d’otages mais les otages sont encore plus barrés que le gangster lui-même. Dans cette nouvelle comédie écrite par les auteurs de L’aristo du cœur et « surprise: partie! , tout dérape. Les ingrédients sont tous réunis pour le meilleur et pour le rire : bonjour l’ambiance!!!!

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57