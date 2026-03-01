Bonjour l’asile La Mutante Manoir de Trorozec Lannion
Bonjour l’asile La Mutante Manoir de Trorozec Lannion samedi 14 mars 2026.
Bonjour l’asile
La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
Date(s) :
2026-03-14
LA REF présente Bonjour l’asile , une soirée ciné Rare et Fun pleine de bienveillance et d’utopies modernes !
La projection sera accompagnée d’animations et de surprises.
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. .
La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bonjour l’asile Lannion a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose