Bonjour le monde ! jeu d’enquête Place Henri Thébault Mauron

Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron Morbihan
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Dans le cadre des journées familiales du numérique Bonjour le monde , testez vos capacités d’enquête avec un jeu grandeur nature !
Armé de votre smartphone ainsi que d’un crayon, n’épargnez aucune piste et recherchez le maximum d’indices pour retrouver Jade Riault, une brillante informaticienne disparue du laboratoire ASTRA, dans le temps imparti.
Réservation conseillée. .
