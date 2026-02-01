Bonjour le monde ! jeu d’enquête Place Henri Thébault Mauron

Bonjour le monde ! jeu d’enquête

Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Dans le cadre des journées familiales du numérique Bonjour le monde , testez vos capacités d’enquête avec un jeu grandeur nature !

Armé de votre smartphone ainsi que d’un crayon, n’épargnez aucune piste et recherchez le maximum d’indices pour retrouver Jade Riault, une brillante informaticienne disparue du laboratoire ASTRA, dans le temps imparti.

Réservation conseillée. .

Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 45 61 86 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bonjour le monde ! jeu d’enquête Mauron a été mis à jour le 2026-02-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande