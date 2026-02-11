Bonjour le Monde ! Les journées familiales du numérique Place Henri Thébault Mauron
Bonjour le Monde ! Les journées familiales du numérique
Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron Morbihan
Les journées familiales du numérique reviennent !
Quels que soient votre âge et votre aisance avec les outils et les pratiques numériques, laissez-vous tenter par la découverte !
Petit focus sur cette cinquième édition
– lightpainting
– jeux multijoueurs
– stop motion
– jeu d’enquête
– fabrication numérique
– œuvre d’art collective en 3D
– un grand tournoi des familles !
Certains ateliers sont sur réservation (voir le flyer sur le site de Ploërmel Communauté). .
Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 45 61 86 93
