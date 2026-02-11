Bonjour le Monde ! Les journées familiales du numérique Place Henri Thébault Mauron

Bonjour le Monde ! Les journées familiales du numérique

Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron Morbihan

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-28

2026-02-26

Les journées familiales du numérique reviennent !

Quels que soient votre âge et votre aisance avec les outils et les pratiques numériques, laissez-vous tenter par la découverte !

Petit focus sur cette cinquième édition

– lightpainting

– jeux multijoueurs

– stop motion

– jeu d’enquête

– fabrication numérique

– œuvre d’art collective en 3D

– un grand tournoi des familles !

Certains ateliers sont sur réservation (voir le flyer sur le site de Ploërmel Communauté). .

Place Henri Thébault Espace Publique Numérique Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 45 61 86 93

