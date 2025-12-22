Bonjour, Luynes

Bonjour

Théâtre jeune public de la compagnie La Lune Blanche

Jeune public à partir de 4 ans 30 min. Gratuit Réservation sur luynes.festik.net Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture

C’est l’histoire de la rencontre de deux personnages, Koua et Hétoi, qui, d’un simple bonjour, vous font basculer d’une incompréhension entre les deux vers une ribambelle d’animaux qui semblent sortir de leurs bouches, comme un magicien les ferait apparaître d’un chapeau. Ils inventent un monde et réinventent un langage.

Tout est dans la parole proférée. Les mots se déforment, se reforment, jouent avec les sonorités. Le texte devient musique avant d’être sens, produisant douceur et plaisir de jouer ensemble. .

English :

Theater for young audiences by La Lune Blanche

Young audience from 4 years 30 min Free Reservations on luynes.festik.net As part of the 10th Nuits de la lecture festival

