BONJOUR QUAND MÊME, – BONJOUR QUAND MÊME, HAROUN – LE CEPAC SILO Marseille

BONJOUR QUAND MÊME, – BONJOUR QUAND MÊME, HAROUN Début : 2026-02-14 à 21:00. Tarif : – euros.
Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle nommé Bonjour quand même .
LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13