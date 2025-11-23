Bonnard Un peintre de sentiment – Musée Bonnard Le Cannet

Bonnard Un peintre de sentiment – Musée Bonnard Le Cannet dimanche 23 novembre 2025.

Alpes-Maritimes

Bonnard Un peintre de sentiment Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet Alpes-Maritimes

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Parcours des collections revisité autour des chefs-d’œuvre et des nouvelles acquisitions du musée.

.

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot

Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 94 06 06

English :

A revisited tour of the collections, focusing on the museum’s masterpieces and new acquisitions.

German :

Ein neu gestalteter Rundgang durch die Sammlungen rund um die Meisterwerke und Neuerwerbungen des Museums.

Italiano :

Un tour rivisitato delle collezioni, con particolare attenzione ai capolavori del museo e alle nuove acquisizioni.

Espanol :

Un recorrido revisitado por las colecciones, centrado en las obras maestras del museo y las nuevas adquisiciones.

L’événement Bonnard Un peintre de sentiment Le Cannet a été mis à jour le 2024-11-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur