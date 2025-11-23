Bonnard Un peintre de sentiment – Musée Bonnard Le Cannet
Bonnard Un peintre de sentiment – Musée Bonnard Le Cannet dimanche 23 novembre 2025.
Alpes-Maritimes
Bonnard Un peintre de sentiment Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot Le Cannet Alpes-Maritimes
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-06-08 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Parcours des collections revisité autour des chefs-d’œuvre et des nouvelles acquisitions du musée.
.
Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot
Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 94 06 06
English :
A revisited tour of the collections, focusing on the museum’s masterpieces and new acquisitions.
German :
Ein neu gestalteter Rundgang durch die Sammlungen rund um die Meisterwerke und Neuerwerbungen des Museums.
Italiano :
Un tour rivisitato delle collezioni, con particolare attenzione ai capolavori del museo e alle nuove acquisizioni.
Espanol :
Un recorrido revisitado por las colecciones, centrado en las obras maestras del museo y las nuevas adquisiciones.
L’événement Bonnard Un peintre de sentiment Le Cannet a été mis à jour le 2024-11-20 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur